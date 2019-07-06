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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisini jandarma kurtardı - ISPARTA

Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisini jandarma kurtardı - ISPARTA

- Hasan Karaduman'ın helikoptere alınması ve ilk müdahalenin yapılmasıISPARTA - Isparta 'nın Aksu ilçesinde Dedegöl dağına tırmanan Meram Üniversitesi öğrencilerinden Hasan Karaduman, ayağının kayması sonucu kayalık alandan 20 metre düşerek yaralandı. Karaduman ve beraberindeki 3 arkadaşı, Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca görevlendirilen Skorsky tipi helikopter ile bölgeye ulaşan Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı.

İlk Müdahale Kayalı Sparta Öğrenciler Helikopter 

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