Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisini jandarma kurtardı - ISPARTA
- Hasan Karaduman'ın helikoptere alınması ve ilk müdahalenin yapılmasıISPARTA - Isparta 'nın Aksu ilçesinde Dedegöl dağına tırmanan Meram Üniversitesi öğrencilerinden Hasan Karaduman, ayağının kayması sonucu kayalık alandan 20 metre düşerek yaralandı. Karaduman ve beraberindeki 3 arkadaşı, Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca görevlendirilen Skorsky tipi helikopter ile bölgeye ulaşan Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı.
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