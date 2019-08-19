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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kayalıklardan düşen turist öldü - MUĞLA

Kayalıklardan düşen turist öldü - MUĞLA

- Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi - Kayalıklardan düşen Polonyalı turist hayatını kaybet - Drone kamera görüntüleri - Olay yerinden görüntü - Cesedin taşınması Muğla 'da kayalıklardan düşen turist öldü - Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen Polonyalı turist yaşamını yitirdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen Polonyalı turist hayatını kaybetti.İlçede tatil yapan Polonyalı Pıotr Mıkolajczyk (48), Faralya Mahallesi'ndeki patika yoldan Kelebekler Vadisi'nin plajına gitmek için oğluyla yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında babasının düştüğünü gören oğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.Olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile AFAD ekipleri sevk edildi.Jandarma ekiplerinin uçurduğu drone yardımıyla Mıkolajczyk'ın yaklaşık 200 metre aşağıda bulunduğu tespit edildi. Aşağı inen sağlık ekibi, Polonyalı turistin öldüğünü belirledi.Mıkolajczyk'ın cesedi sedyeye konularak vadinin plajına taşındı. Plaja kara yoluyla ulaşımın olmaması nedeniyle JAK botuna alınan ceset, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'na getirildi.
Mıkolajczyk'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sağlık Ekibi Kayalı Kamera 

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