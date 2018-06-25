Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kayalıklardan düşen kişiyi Sahil Güvenlik Kurtardı

Kayalıklardan düşen kişiyi Sahil Güvenlik Kurtardı

Yaralı şahsın sahil güvenlik botunda

İlk Müdahale Hastane Kayalı Ormanlı Sahil Güvenlik 

-Yaralı şahıs bottan indirilmesi
-Ambulans ile hastaneye getirilmesi
-Detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye İlçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen kişi Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre; Yetim Çelik (51), Büyük Boncuklu Koyu'ndan doğa yürüyüşüne çıktı. Çelik bir süre ormanlık alanda yürüdükten sonra dengesini kaybederek yaklaşık 40 metrelik kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Düştüğü yerde acı içerisinde hareketsiz kalan Çelik yakınlarının ve çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Çelik'in düştüğü yere karadan ulaşımının zor olmasın nedeniyle olay yerine Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Servis ekipleriyle botla olay yerine hareket etti. Denize yakın alana düşen Çelik'i ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak, sedye ile Sahil Güvenlik botuna alındı. Bot ile Büyük Boncuklu Koyu’nda bekleyen ambulansa ulaştırılan Çelik, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı