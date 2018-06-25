Kayalıklardan düşen kişiyi Sahil Güvenlik Kurtardı

-Yaralı şahıs bottan indirilmesi

-Ambulans ile hastaneye getirilmesi

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye İlçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen kişi Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre; Yetim Çelik (51), Büyük Boncuklu Koyu'ndan doğa yürüyüşüne çıktı. Çelik bir süre ormanlık alanda yürüdükten sonra dengesini kaybederek yaklaşık 40 metrelik kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Düştüğü yerde acı içerisinde hareketsiz kalan Çelik yakınlarının ve çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Çelik'in düştüğü yere karadan ulaşımının zor olmasın nedeniyle olay yerine Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Servis ekipleriyle botla olay yerine hareket etti. Denize yakın alana düşen Çelik'i ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak, sedye ile Sahil Güvenlik botuna alındı. Bot ile Büyük Boncuklu Koyu’nda bekleyen ambulansa ulaştırılan Çelik, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

