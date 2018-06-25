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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kayalıklardan düşen kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı - MUĞLA

Kayalıklardan düşen kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı - MUĞLA

- Yaralının botla taşınması - Yaralının ambulansa alınması - Yaralının hastaneye getirilmesiKayalıklardan düşen kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan düşen kişiyi, sahil güvenlik ekipleri kurtardı.Alınan bilgiye göre, ailesiyle Büyük Boncuklu Koyu'na giden Yetkin Çelik (51), yürüyüş yapmak için kayalıklara çıktı. Bir süre yürüdükten sonra dengesini kaybeden Çelik, kayalıklardan düştü.Yakınlarının yardım istemesi üzerine Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerinin de bulunduğu botla olay yerine hareket etti.Denize yakın bir alana düştüğü belirlenen ve bota alınan Çelik'e ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.Koyda bekleyen ambulansa ulaştırılan Çelik, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Hastane Kayalı Gesi Sahil Güvenlik 

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