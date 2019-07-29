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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kayalıklardan düşen kadın yaralandı - MUĞLA Haberi

Kayalıklardan düşen kadın yaralandı - MUĞLA Haberi

- JAK timinin yaralıyı sedyeyle taşıması Muğla 'da kayalıklardan düşen kadın yaralandıMUĞLA (AA) - Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişi yaralandı.İzmir'den ilçeye tatile gelen Müge Örgün (41), Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Örgün'ün koydaki şelale bölgesinde yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından sedyeye alınan Örgün, yaklaşık bir saatlik taşımanın ardından ambulansa ulaştırıldı.Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Örgün'ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kayalı Şelale Gesi 

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