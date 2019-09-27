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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti - SİİRT

Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti - SİİRT

- Siirt 'te kayalıklardan düşen çocuk öldü - Şifa Akburak'ın hastaneye getirilişi - Cenazesinin morga alınması - Hastane önündeki ambulans Siirt 'te kayalıklardan düşen çocuk öldüSİİRT (AA) - Siirt 'in Pervari ilçesinde, kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dolusalkım köyünde yaşayan 9 yaşındaki Şifa Akburak, evlerinin yakınındaki kayalıklardan geçerken dengesini kaybederek düştü.Ağır yaralanan Akburak, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İl Jandarma Komutanlığının talebi üzerine Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından havalanan helikopter ile Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirildi.
Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Akburak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İlk Müdahale Hastane Kayalı Gesi Helikopter 

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