Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı

Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı

Askeri helikopterden görüntü

Kayalı Askeri Helikopter Helikopter Hayvan 

-Fotoğraflar

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, askeri helikopterle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. Hayvanlarını otlattığı sırada kayalıklardan düşen 24 yaşındaki İbrahim Ayseli yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter yaralı çoban için havalandı. Helikopterle alınan çoban Siirt 3. Komando Tugayında bekleyen ambulansla, Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı