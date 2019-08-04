Kayalıklarda zorlu keçi kurtarma operasyonu

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( SİVAS )- Sivas'ın Zara İlçesine bağlı Tödürge köyünde kayalıklarda 2 gün boyunca mahsur kalan keçiler, zorlu kurtarma çalışmasının ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. SİVAS



- Sivas'ın Zara İlçesine bağlı Tödürge köyünde kayalıklarda 2 gün boyunca mahsur kalan keçiler, zorlu kurtarma çalışmasının ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde meydana geldi. Kayalıklarda mahsur kalan keçileri fark eden vatandaşlar, keçilerin kendiliğinden inebileceğini düşünerek müdahalede bulunmadı. Kayalıklarda mahsur kalan keçilerin kendiliğinden inemeyeceğini fark eden köylüler, durumu İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri tehlikeye rağmen, uzun uğraşlar sonucu 2 günün ardından 3 keçiden 2 sini canlı kurtarabildi. Kurtarma çalışmaları sırasında boynu iple sıkışan 1 keçi ise telef oldu. Kurtarılan keçiler, ekipler tarafından sahibine teslim edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında AFAD ekiplerinin çalışmaları ise vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Tödürge köyünde yaşatan Halil Erdem Gültekin , AFAD ekiplerinin çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, “ Tödürge köyünde 3 keçi kayalıklarda mahsur kaldı. 2 keçi kendi kendine kurtarıldı ama ne yazık ki 1 tanesi orada mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri çalışmalarda canını hiçe saydı fakat 1 keçi yolda ipe takılarak öldü. “dedi.



