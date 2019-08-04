Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kayalıklarda zorlu keçi kurtarma operasyonu

Kayalıklarda zorlu keçi kurtarma operasyonu

kayalıklarda kurtarma operasyonu

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Kayalı Bild Keçi 

-röportaj

( SİVAS )- Sivas'ın Zara İlçesine bağlı Tödürge köyünde kayalıklarda 2 gün boyunca mahsur kalan keçiler, zorlu kurtarma çalışmasının ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. SİVAS

- Sivas'ın Zara İlçesine bağlı Tödürge köyünde kayalıklarda 2 gün boyunca mahsur kalan keçiler, zorlu kurtarma çalışmasının ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde meydana geldi. Kayalıklarda mahsur kalan keçileri fark eden vatandaşlar, keçilerin kendiliğinden inebileceğini düşünerek müdahalede bulunmadı. Kayalıklarda mahsur kalan keçilerin kendiliğinden inemeyeceğini fark eden köylüler, durumu İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri tehlikeye rağmen, uzun uğraşlar sonucu 2 günün ardından 3 keçiden 2 sini canlı kurtarabildi. Kurtarma çalışmaları sırasında boynu iple sıkışan 1 keçi ise telef oldu. Kurtarılan keçiler, ekipler tarafından sahibine teslim edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında AFAD ekiplerinin çalışmaları ise vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Tödürge köyünde yaşatan Halil Erdem Gültekin , AFAD ekiplerinin çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, “ Tödürge köyünde 3 keçi kayalıklarda mahsur kaldı. 2 keçi kendi kendine kurtarıldı ama ne yazık ki 1 tanesi orada mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri çalışmalarda canını hiçe saydı fakat 1 keçi yolda ipe takılarak öldü. “dedi.

İlgili Foto Galeriler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı