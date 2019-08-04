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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kayalıklarda sıkışan köpeği vatandaş böyle kurtarıldı

Kayalıklarda sıkışan köpeği vatandaş böyle kurtarıldı

Kayalıkların arasına sıkışan köpek

Kayalı Köpek 

-Eline kürek alarak kurtaran vatandaş
-Köpeğin kurtulması ve oradan kaçması

( HAKKARİ - ÖZEL)-Sıkışan köpeği kürekle kurtardı HAKKARİ

- Hakkari’nin Geçitli köyünde aşırı sıcaklardan korunmak için kayalıkların arasına giren ve burada mahsur kalan bir köpek duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Geçitli köyünde serinlemek için girdiği kayalıkların arasında sıkışan köpek, bölgede yıllardır ticaretle uğraşan duyarlı esnaflardan Hasan Tekin ve Bayram Tekin’in dikkatinden kaçmadı. Hemen köye giderek kürek getiren esnaflar, köpeği sıkıştığı kayaların etrafını kazarak yara almadan kurtarmayı başardı. Sıkıştığı taşların arasından kurtulan köpek, koşarak bölgeden uzaklaştı.
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