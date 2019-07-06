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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı - DENİZLİ

Kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı - DENİZLİ

- İtfaiyenin kurtarma çalışmasıKayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı - Denizli 'de düştüğü kayalıklarda mahsur kalan ve vücudunda kırıklar olan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Kale ilçesinde, düştüğü kayalıklarda mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Adem Akın, Çevherpaşa Mahallesi yakınlarındaki kayalık alana düştüğünü ve mahsur kaldığını bildirdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre aşağıya düşen Akın'ı kurtarmak için çalışma başlattı.Halatlarla yaralının bulunduğu yere inen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Akın'ı sedyeyle çıkardı.112 Acil Servis ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Akın'ın, vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

Mahsur Kaldı Polis Kayalı Bild Sağlık Ekipleri 

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