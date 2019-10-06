Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı (2) - KIRKLARELİ İzle

Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı (2) - KIRKLARELİ İzle

- Kurtarma çalışmalarından genel ve detay görüntülerGÜNCELLEME - Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı - Kırklareli 'nde kayalıktaki 5 kişi ile çalışmalar sırasında dalgalar nedeniyle bölgede mahsur kalan kurtarma ekibi balıkçı teknesiyle kıyıya ulaştırıldıBALIKÇILARIN KURTARILMASI EKLENDİKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde teknelerinin karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı.Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden akşam saatlerinde avlanmak için denize açılan Metin (37) ve Arda Ertekin (12), Nadir (35) ve Ayberk Özer (14) ile Erdoğan Koç (40) fırtınaya yakalandı.Sirkeçatağı mevkisinde savrulan tekneleri kayalıklara çarpan balıkçılar, kayalığın üzerine çıktı.İhbarın ardından harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, fırtına nedeniyle bölgeye ulaşamadı.Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.Dalgalar nedeniyle zorluk yaşayan ekipler, zodyak botla balıkçılara ulaştı. Ekipler de dalgalar yüzünden bölgede mahsur kaldı.Çağrılan balıkçı teknesinden uzatılan halat zodyak bota bağlandı.Zodyak bot tekneyle çekilerek mahsur kalan balıkçılar ile ekipteki 4 personel kurtarıldı.Nadir Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece 22.00'de balık avlamak için denize açıldıklarını ancak fırtına ve dalgalar nedeniyle teknelerinin sürüklenerek kayalıklara vurduğunu söyledi.

Çok korktuklarını, ısınmak için ateş yaktıklarını ifade eden Özer, kurtarıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Mahsur Kaldı Jandarma Balıkçı Teknesi Kurtarma Ekibi Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı