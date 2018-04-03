Kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı



- Denizli’nin Acıpayam ilçesi’nde 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AKUT Arama Kurtarma Derneği Denizli ekibi tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Acıpayam’ın Yumrutaş Mahallesinde Kemal Daşıkan’a ait keçi yaklaşık 300 metrelik kayalıklarda mahsur kaldı. 3 gündür keçisini kurtaramayan Daşıkan, durumu AKUT'a bildirdi. Bölgeye gelen 5 kişilik ekip, halatla keçilerin bulunduğu noktaya istasyon kurarak inebildi. Hazırlanan özel düzenekler yardımıyla üç gündür mahsur kalan keçileri, İp le aşağıya indirip sahibi Kemal Daşıkan'a teslim ettiler. AKUT Denizli Lider Yardımcı ve Operasyon Sorumlusu Serdar Dinç, keçileri kurtarmak için 6 saat zorlu bir çalışma yaptıklarını söyledi.



Keçileri kavuşmanın sevincini yaşayan Taşıkan, AKUT Denizli ekibine teşekkür etti. (SÇ)

