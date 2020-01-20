Kayalıklarda 2 gün mahsur kalan 6 keçi 8 saatlik operasyonla kurtardı

-Keçilere yaklaşan ekibin beslemesinden ve sevmesinden görüntü

-Yeşillik vererek keçileri kurtarması

-Keçilerin yavaş yavaş yol bularak gelmesi

-Keçilerin sahibine teslim edilmesi



( DENİZLİ )-DAK ekibinden nefesleri kesen kurtarma operasyonu-Arama kurtarma ekipleri 100 metrelik uçuruma inerek 6 keçiyi kurtardı DENİZLİ



- Semih Can Yılmaz-Hüseyin Kaplan DENİZLİ



- Denizli Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, Çameli ilçesinde kayalıklara düşen ve 2 gün mahsur kalan 6 keçiye 8 saat süren operasyon sonucu ulaşarak halatlarla kurtardı. 100 metrelik uçurama inen ekiplerin kurtarma operasyon ise nefesleri kesti. Olay, Çameli ilçesi Sarıkavak Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi vermek istemeyen bir besiciye ait 6 keçinin yaklaşık 100 metrelik uçurumda mahsur kaldığı ihbarını alan DAK ekipleri bölgeye giderek hayvanların kurtarılması için operasyon başlattı. Önce keçilerin yerini tespit eden DAK ekipleri ardından kayalıklara halat ve makara sistemi kurdu. Sonrasında ise ekipler altından Dalamn Çayı akan ve yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunan kayalıklara inerek keçileri yukarı çıkardı. Kurtarılan 6 keçi ardından sahibine teslim edildi. Keçilerin kayalıklarda 2 gün boyunca mahsur kaldıkları ve kayalıklar arasındaki otları yiyerek hayatta kalabildikleri öğrenildi.



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