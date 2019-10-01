Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kayalıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı İzle

Kayalıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı İzle

Olay yerinden detaylar

Yavru Köpek Kayalı Köpek Bild 

-Yavru köpekten görüntüler
-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. Kayalıklarda yavru köpeğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yarım saat süre çalışmayla köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlığı yerinde olan köpek doğaya salındı.
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Sınırda Devriye Atan Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker YaralıSınırda Devriye Atan Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker Yaralı
Babanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek BurktuBabanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek Burktu
Adliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk EdildiAdliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk Edildi
Erkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti YaşattıErkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti Yaşattı
Arnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 ÖlüArnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı