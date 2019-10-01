Kayalıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı İzle

-Yavru köpekten görüntüler

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. Kayalıklarda yavru köpeğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yarım saat süre çalışmayla köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlığı yerinde olan köpek doğaya salındı.

