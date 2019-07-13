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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kayalıklara düşen vatandaşı itfaiye kurtardı

Kayalıklara düşen vatandaşı itfaiye kurtardı

Vatandaşın kurtarılma anı

( MUĞLA )- Fethiye’de kayalıklardan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri ip yardımı ile düştüğü yerden sedye ile kurtararak 112 ekiplerine teslim etti. MUĞLA

Jandarma Kayalı 


- Muğla’nın Fethiye ilçesinde 5 metrelik yükseklikten kayalıklara düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından 112 ambulansına teslim edildi. Fethiye Soğuksu mevkisinde Okan Murat Dağaşan isimli vatandaş manzara seyrederken ayağının kayması sonucu 5 metrelik kayalıklara düştü. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine Fethiye İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulansı ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekipleri sedyeye bağladıkları iple vatandaşı düştüğü kayalıklardan kurtararak 112 Ambulansına teslim etti. Okan Murat Dağaşan’ın belinde çatlak olduğu öğrenildi.
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