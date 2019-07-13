Kayalıklara düşen vatandaşı itfaiye kurtardı



- Muğla’nın Fethiye ilçesinde 5 metrelik yükseklikten kayalıklara düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından 112 ambulansına teslim edildi. Fethiye Soğuksu mevkisinde Okan Murat Dağaşan isimli vatandaş manzara seyrederken ayağının kayması sonucu 5 metrelik kayalıklara düştü. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine Fethiye İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulansı ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekipleri sedyeye bağladıkları iple vatandaşı düştüğü kayalıklardan kurtararak 112 Ambulansına teslim etti. Okan Murat Dağaşan’ın belinde çatlak olduğu öğrenildi.

