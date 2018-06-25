Kayalıklara düşen Macar paraşütçü askeri helikopterle kurtarıldı

-Ekiplerin paraşütçüye ulaşması

-Taşıma yapılması

-Askeri helikopterin gelişi

-Yaralının helikoptere alınması



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 900 metreden kayalıklara düşen Macar yamaç paraşütü pilotu, askeri helikopterin katıldığı operasyonla kayalıklardan kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre; Fethiye'ye tatile gelen Macar turist Iosıf Dorin Sfircioc (44), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın, 900 metre yüksekliğinden single (tekli) atlayış yaptı. Kalkışın ardından bir süre yükselen Sfircioc, Kirme mevkisindeki kayalık alana düştü. Hareket edemeyen Sfircioc’un, cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yaralıya ulaşan ekipler bölgenin sarp ve kayalık olması ve yaralının vücudunda kırıkların bulunması nedeniyle taşıma yapamadı. Bunun üzerine Dalaman’dan havalanan askeri bir helikopter yardımıyla yaklaşık 7 saat sonra kurtarılan Sfircioc, ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı. Sfircioc’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

