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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kayalıklara düşen 2 İranlı 7 saat sonra kurtarıldı - DENİZLİ

Kayalıklara düşen 2 İranlı 7 saat sonra kurtarıldı - DENİZLİ

- Sağlık, AFAD,AKUT ve polis ekiplerinden detay - AFAD görevlisinin dağda mahsur kalanlarla telefonla konuşması - Dağa mahsur kalanların ateş yakarak yerini belirtmesi - Dağdan görüntü - Ambulansın gidişi - Kurtarma anı - AKUT ekiplerinin yaralılarla konuşmasıKayalıklara düşen 2 İranlı 7 saat sonra kurtarıldı - Denizli 'de yürüyüşe çıktıkları dağda kayalıklara düşerek mahsur kalan 2 İranlı, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri yardımıyla 7 saat süren çalışma sonunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklara düşen iki İran vatandaşı, yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, İran uyruklu Mohsen Jamali (27) ile Ramin Cemal (30) Bağbaşı Mahallesi Gedikgöğsü mevkisine doğru yürüyüşe çıktı.İki arkadaş dönüşe geçtiği sırada dengelerini kaybederek kayalık alana düşünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.Yaralandığı öğrenilen yabancı uyruklu kişiler ile telefonla irtibat kuran AFAD ekipleri, bölgenin dağlık ve engebeli olmasından dolayı olay yerine ulaşmak için çalışma başlattı.Bölgeye gelen itfaiye, AKUT ve AFAD Ekipleri, kentten 10 kilometre uzaklıktaki sarp kayalıklara uzun süren tırmanış sonucu ulaştı.Yaralı olan Jamali ve Cemal'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.Yaralılar yaklaşık 7 saat sonra olay yerinden sedyeye alınarak kayalık alandan çıkarıldı.Uygun noktada bekletilen ambulansa alınan yaralılar Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

İlk Müdahale Hastane Kayalı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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