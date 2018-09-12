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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayalıklara çarptığı otomobiliyle 100 metre sürüklendi: 1 ölü

Kayalıklara çarptığı otomobiliyle 100 metre sürüklendi: 1 ölü

oley yerinden görüntü

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Aşırı Hız Sağlık Ekipleri 

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( BURDUR )- Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle kalbi çalıştırılan sürücü hastanede öldü BURDUR

- Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza bugün saat 09.30 sıralarında Bucak Kocaaliler yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Simit (47) idaresindeki 50 PU 192 plakalı otomobil Bucak çıkışında aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkarak önce dağ kenarındaki kayalıklara çarptıktan sonra taklalar atarak yaklaşık yüz metre sürüklendi. Kazayı görenlerin Bucak jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine kısa sürede jandarma 112 sağlık ekipleri ve Bucak Belediyesi Kurtarma aracı geldi. Kazada sadece sürücünün bulunduğu ters dönen araç yoldan geçenlerinde yardımı ile düzeltildi. Ağır yaralanan Murat Simit'in duran kalbi sağlık ekipleri tarafından çalıştırılıp ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Simit tüm müdahalelere ramen hastanede hayatını kaybetti.
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