Kayalıklara çarpan yatta can pazarı

-Denize atlayan şahısların görüntüsü

-Çerdekilerin kanolarda denizdeki şahısları kurtarması



( MERSİN ) -- Mersin'de içerisinde 2'si çocuk 9 kişinin bulunduğu yat, kayalıklara çarptı- Çarpmanın etkisiyle su alan ve batmaya başlayan yatta bulunan şahıslar çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı MERSİN



- Mersin'de içerisinde 2'si çocuk 9 kişinin bulunduğu yat, kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle su alan ve batmaya başlayan yatta bulunan şahıslar, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgi göre, kaptan Yaşar San'ın kullandığı yat dün öğlen saatlerinde denize açıldı. 14 metre uzunluğundaki yat, akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Soli Halk Plajı'nın 100 metre uzağındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle dümeni kilitlenen yat, kayalıklara oturdu. Bu sırada yat su almaya başlayınca içindeki 2'si çocuk 9 kişi denize atladı. Bölgede kafe işleten ve gönüllü cankurtaranlık yapan Oktay Öztürk ile çevredekiler kano ve tekneyle 9 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Kayalıklara oturan yat ise daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı. (HSK-

