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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kayalık arazide oynayan çocukların elinde fünye patladı: 5 yaralı

Kayalık arazide oynayan çocukların elinde fünye patladı: 5 yaralı

Hastaneden görüntü

İlk Müdahale Hastane Kayalı Fünye Bulduk 

-yaralıların hastaneye getirilmesi
-detaylar

( MERSİN -1) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kayalık arazide oyun oynayan çocuklar, buldukları fünye ile oynarken ellerinde patladı - Olayda 5 çocuk çeşitli yerlerinden yaralanırken, çocuklar Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde kayalık arazide oyun oynayan çocukların elinde fünye patladı. Olayda 1'i ağır 5 çocuk çeşitli yerlerinden yaralanırken, çocuklar Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, Erdemli ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İlçede bulunan bir kayalık arazide oyun oynayan 5 çocuk, bölgede bir fünye buldu. Ne olduğunu bilmeden fünye ile oyun oynayan çocukların elinde birden fünye patladı. Patlamanın etkisiyle biri ağır 5 çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı. Patlama ile olay yerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çocuklara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuklar burada tedavi altına alınırken, bir çocuğun durumunun ağır olduğu, diğer çocukların ise durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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