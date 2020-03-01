Kayakseverler ışıklandırmış pistte gece kaymanın keyfini çıkardı

-vatandaşların telesiyejle pistlere çıkması

-Kayak yapan vatandaşlardan detaylar

-Kayak sever Mustafa Serhat Nar'ın konuşması

-Detaylar



( KARS ) KARS



- Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde gece ışıklandırılmış pistte kayak severler yağan karın altında gece kaymanın keyfini çıkardı. Gündüz yapılan kayağın yanı sıra gecede aydınlatılmış pistlerde kayak severler kayak yapmaya başladı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne gelen yerli ve yabancı turistler ışıklandırılmış pistlerde yağan karın altında kayarak unutulmaz bir gece yaşadılar. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin ışıklandırılmasıyla vatandaşlar, gece kayağının keyfini yaşıyor. Kayak sever Mustafa Serhat Nar, Sarıkamış’ta kayak yapmanın keyfini yaşadığını dile getirerek kayakseverleri Sarıkamış’a davet etti.



loading...