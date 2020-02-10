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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kayakçıların çarpışma anı kamerada İzle

Kayakçıların çarpışma anı kamerada İzle

Cep telefonuna yansıyan kayakçıların çarpışma anı

( BAYBURT ) BAYBURT

Hafta Sonu Kamera Cep Telefonu 


- Bayburt’ta iki kayakçının çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kop Dağı Kayak Merkezinde hafta sonu kayakseverler kayak yapmanın tadını çıkardı. Kayak merkezinde telesiyeje tutunarak yukarı çıkan kayakçı ile zirveden aşağı kayan kayakçının çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle telesiyeje tutunan kayakçı olduğu yerde ters takla atarken çarpan kayakçıda yaklaşık 5 metre aşağıya doğru savruldu. Kayak kazasını şans eseri kayakçılar yara almadan atlattı.
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