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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kayak severler Yıldız Dağı'na akın etti İzle

Kayak severler Yıldız Dağı'na akın etti İzle

-Kayak tesisi drone görüntüsü

Kar Kalınlığı Ziyaretçiler Allah Amatör 

--Kayanlardan detaylar
--Tesisten detaylar
--Röpler
--Buruciye A.Ş Genel müd röp
--Genel detay

( SİVAS )- Sivas’ta bulunan Yıldızdağı Kayak Merkezi sezonun ilk gününde yüzlerce kayak severi ağırladı SİVAS

- Sivas’ta bulunan Yıldızdağı Kayak Merkezi sezonun ilk gününde yüzlerce kayak severi ağırladı. Sivas’ta beklenen karın yağması ile kar kalınlığının 25 cm’ye ulaştığı Yıldız Dağı Kayak Merkezi, kayak sevenlere kapılarını açtı. Sezonun ilk günü olmasına rağmen kayak severler tesislere akın attı. Sivas ve diğer illerden kayak tesisine gelen profesyonel ve amatör kayakçılar, profesyonel pistlerin henüz açılmamış olmasına rağmen karın tadını çıkartarak hem spor yaptı hem de eğlendi. Tesiste ki yoğunluk havadan da görüntülendi. Pistin kayak için elverişli olduğunu belirten ziyaretçiler, tesiste sezonun açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti gide getirdiler. Kayak severler kaymak için Sivas’ı tercih ettiklerini, profesyonel kayakçılar için ayrılan pistin açılmasını ise sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.
Sivas İl Özel İdaresinin bir işletmesi olan Yıldız Dağı Kayak Tesisinin idari sorumlusu Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun, “Sezonu açtık. Yağan karla birlikte pistlerimizin bir kısmını kaymaya müsait hale getirdik. Sezonun ilk günü olmasına rağmen yoğun bir ilgi var. İnşallah ilerleyen günlerde yoğunluğumuz artarak sezonu sürdüreceğiz.”dedi.
(GF-
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