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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kayak pistinde evlilik teklifi sürprizi Haberi

Kayak pistinde evlilik teklifi sürprizi Haberi

evlenme teklifi anı

Kız Arkadaş Evlilik Teklifi Gesi Irak 

-meşela detay
-pistin ortasından detay
-çift ile röportaj
-kayak yapanlar detay
-yoğunluk detay
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ ilginç bir evlilik teklifine sahne oldu. Kız arkadaşını Uludağ’a gezmeye diye getiren Özcan Çetin, aşık olduğu Eda Doğan'a, pistin ortasında diz çökerek evlililik teklif etti. Bu sırada çiftin arkadaşları da meşale yakarak onları izledi. Uludağ’a tatile gelen Özcan Çetin, oteller bölgesinde yüzlerce tatilcinin önünde, kayak pistinde diz çöküp, cebindeki yüzüğü çıkartarak, Eda Doğan'a evlilik teklifi etti. Doğan, bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. Tatilciler ise böyle bir anı daha önce görmedikleri için kayak yapmayı bırakarak çifti izledi. Çiftin arkadaşları ise pistin ortasında meşale yakarak romantik bir ortam oluşturdu. Kayak pistinin ortasında yüzlerce kayakçının arasında evlilik teklifi eden Özcan Çetin, "Uşak'tan geliyorum, kız arkadaşım Bursalı. Uludağ'a kayak yapmaya geldik. Ben aslında evlilik teklifini planlamıştım. Önce biraz kayak yaptıktan sonra teklif etmeye karar verdim. Çok mutluyum" diye konuştu.
Evlilik teklifi alan Eda Doğan şaşkınlığını üstünden atamadığını belirterek, "Bana evlilik teklifi yapacağını bilmiyordum. Sürpriz oldu, mutluyum ve şaşkınım" dedi.

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