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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kaya parçası üzerine düşen şahıs, askeri helikopterle kurtarıldı

Kaya parçası üzerine düşen şahıs, askeri helikopterle kurtarıldı

Helikopter görüntüsü

( BİNGÖL ) BİNGÖL

İlk Müdahale Askeri Helikopter Sağlık Ekipleri Helikopter Balık Tutma 


- Bingöl’de üzerine kaya parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan bir kişi, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olay, Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre arkadaşlarıyla balık tutmaya giden Serkan Kurucu'nun (32), üzerine kaya parçası düştü. Durum fark eden arkadaşları hemen 112 Acil Komuta Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Kurucu’ya ilk müdahaleyi yaptı. Hayati tehlikesi bulunan ve ambulansa sevki zor olan Kurucu için Jandarma’dan yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye jandarmaya ait helikopter sevk edildi. Araziye inen helikopter, yaralıyı alarak 49’uncu Komando Tugayı’na getirdi. Hazır bekletilen ambulans alınan yaralı Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Kurucu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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