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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaya kartalı avladığı tilki ile görüntülendi -ERZİNCAN

Kaya kartalı avladığı tilki ile görüntülendi -ERZİNCAN

- Tilkiyi avlayan kaya kartalı genel ve detay görüntüsü - Kaya Kartalın uzaklaşması - Erzincan 'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri bir kaya kartalını, avladığı tilki ile görüntülediERZİNCAN - Erzincan 'da, kaya kartalının avladığı tilkiyi yediği anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince görüntülendi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekibi tarafından kentin Sansa deresi mevkisinde gerçekleştirilen kontrollerde, bir kaya kartalının tilki avladığını fark etti.Personelin kamera ile kayıt altına aldığı olayda kaya kartalı, avladığı tilkiyi yerken görevlileri fark edip havalanarak kaçtı.Görevlilerin paylaştığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının da ilgi odağı oldu.

Sosyal Medya Kamera Trol 

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