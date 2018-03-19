Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Kawa heykelleri bir bir yıkılıyor - Özgür Suriye Ordusu mensupları, Kawa heykellerini birer birer balyoz ile indiriyor - Afrin şehir merkezindeki Öcalan posterleri de indirilmişti

- Kawa heykelleri bir bir yıkılıyor - Özgür Suriye Ordusu mensupları, Kawa heykellerini birer birer balyoz ile indiriyor - Afrin şehir merkezindeki Öcalan posterleri de indirilmişti

Heykellerinin yıkılması

-Detay

( AFRİN ) - Kawa heykelleri bir bir yıkılıyor- Özgür Suriye Ordusu mensupları, Kawa heykellerini birer birer balyoz ile indiriyor- Afrin şehir merkezindeki Öcalan posterleri de indirilmişti AFRİN

- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'e yönelik operasyonunun ardından şehir merkezinde PKK tarafından dikilen Kawa heykelleri birer birer balyozla kırılıyor. Dün de Öcalan'ın şehir merkezindeki büyük boy fotoğrafı indirilmişti. ÖSO güçleri Zerdüştlük inancında kutsal görülen Demirci Kawa'nın Afrin merkezindeki heykelini dün yıkmıştı. Bugün ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk Bayrağı'nı diktiği kanton binasının önündeki Kawa heykeli önce balyozla güçsüzleştirildi ondan sonra Özgür Suriye Ordusu askerlerince yıkıldı. Öte yandan, dün de Öcalan'ın posteri şehir merkezinden indirilmişti.
İlgili Foto Galeriler
Afrin şehir merkezi tamamen kontrol altına alındıAfrin şehir merkezi tamamen kontrol altına alındı
Nepal'de yolcu uçağı düştüNepal'de yolcu uçağı düştü
Bafilyun Dağı'ndaki Tüneller GörüntülendiBafilyun Dağı'ndaki Tüneller Görüntülendi
Chicago'yu Vuran Kar Fırtınası Etkili Olmaya Devam EdiyorChicago'yu Vuran Kar Fırtınası Etkili Olmaya Devam Ediyor
Afrin'de teröristlerin gizlendiği labirent tüneller bulunduAfrin'de teröristlerin gizlendiği labirent tüneller bulundu
PKK yandaşları Roma'yı savaş alanına çevirdi!PKK yandaşları Roma'yı savaş alanına çevirdi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı