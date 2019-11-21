Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kavşaktan hızlı geçen araç otomobile böyle çarptı İzle

Kavşaktan hızlı geçen araç otomobile böyle çarptı İzle

Kaza anı

Hastane Kamera Sağlık Ekipleri 

-Vatandaş röp.
-Ambulanstaki yaralı
-otomobiller

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te kavşakta karşı karşıya gelen iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kavşakta karşı karşıya gelen araçların çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Pendik Çınardere Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil caddeye çıktığı sırada seyir halinde olan başka bir otomobille karşı karşıya geldi. İki otomobilin kavşakta çarpışmasıyla kaza meydana gelirken bir otomobilin tamponu çıkarak yola düştü. Kazaya karışan sürücülerden biri hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Seyir halindeki iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobil caddeye çıktığı sırada başkan bir otomobile çarpışıyor ve otomobilin tamponu yere düşüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı