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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kavşakta yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı İzle

Kavşakta yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı İzle

kaza anı

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Öğrenciler 

-olay yeri detay

( BURSA )- İki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı o anlar kameraya yansıdı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavşak üzerinde iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, kaza Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İngaz Kavşağı'ndan gelip Hastaneye doğru seyir halinde olan Mehmet Öztürk İdaresindeki 06 BZ 4470 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Caddesi'nden gelip karşı istikamete geçmek isteyen, Nebahat Yücedağ yönetimindeki 01 NH 164 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar savrularak metrelerce ilerde ancak durabildi. Kazada sürücülerden Mehmet Öztürk yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Diğer araçta bulunan ve okula giden öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan aynı yerde sık sık kazaların yaşanması nedeniyle bir türlü önlem alınmadığından dolayı vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (SA-İHS)
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