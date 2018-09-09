Kavşakta yapılan evlilik teklifi MOBESE’ye takıldı İzle

-Gençlerin evlilik teklifi için prova yapması

-Genç çiftin arabayla kavşağa gelmesi

-Meşalelerin yakılması

-Damat adayının sevgilisinin önünde üç kere diz çökmesi

-Yüzüğün takılması

-Hatıra fotoğrafı çekilmesi



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da kavşakta yapılan evlilik teklifi MOBESE kamerası tarafından kaydedildi. Evlenme teklifi bir hafta önce pazar gecesi saat 00.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ereğli Köprülü Kavşakta yaşandı. MOBESE merkezinde görevli polis memurları döner kavşak üzerindeki kaldırımda ellerinde pankartla bekleyen kişilerin olduğunu fark ederek şahısları takibe aldı. Bir süre sonra kavşaktaki şahısların ellerinde bulunan pankartta ‘Benimle evlenir misin’ yazısını gören MOBESE merkezdeki polisler bu anları kayda aldı. Kayıtlarda yapılacak olan evlilik teklifine hazırlık yapan gençler, bir ara nasıl yapacakları konusunda prova da yaptı. Genç çiftin arabayla kavşağa gelmesiyle birlikte arkadaşları yere koydukları meşaleleri yaktı. Sevgililer geldikleri arabadan birlikte indi. Gelin adayı yapılanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, damat adayının bir hayli heyecanlandığı görüntülere yansıdı. Üç kere sevgilisinin önünde diz çökerek ‘Benimle evlenir misin’ diyen damat adayı, sevgilisinden ‘Evet’ cevabını alınca söz yüzüğünü taktı. Daha sonra arkadaşları genç çifti tebrik ettikten sonra günün anısına topluca fotoğraf çektirildi. Damat adayının evlenme teklifini yaptığı kavşakta Türk Dili’nin Başkenti Karaman yazısı ile ışıklı ay yıldızlı figürün bulunması dikkatlerden kaçmadı.

