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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kavşakta motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü ardına bakmadan böyle kaçtı Video

Kavşakta motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü ardına bakmadan böyle kaçtı Video

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı

Sağlık Ekibi Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralıya sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi
-Yaralının ambulansa alınması
-Kazada kaldırım kenarına savrulan motosiklet
-Kaza yerindeki polis ekipleri

( KARAMAN -ÖZEL) KARAMAN

- Karaman’da motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü ardına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil kavşakta Mustafa Y’nin (20), kullandığı plakasız motosikletle çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Kazanın şiddetiyle Mustafa Y. ile motosikleti farklı yönlere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yerde yatan motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, durumu sağlık ekibi ile polise de bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Mustafa Y’yi Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Mustafa Y’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan otomobil ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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