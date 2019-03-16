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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı... Kazada bir kişi hayatını kaybetti

Kavşakta iki otomobil çarpıştı... Kazada bir kişi hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

Polis Karya Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Araçlardan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Sağlık ekiplerinin müdahale yapmaları
-Detay
-Ölen şahsın fotoğrafı

( KOCAELİ )- Kazada ağır yaralanan 45 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Suadiye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sakarya istikametinde seyir halinde olan Tufan G. yönetimindeki 34 JF 9966 plakalı otomobil, Nizami Cedit Caddesi’nden Sapanca Yolu Caddesi’nin İstanbul istikametine dönmek isteyen Şerafettin Adıyaman idaresindeki (45) idaresindeki 19 DK 460 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Şerafettin Adıyaman ağır yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü Tufan G. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalesinde Şerafettin Adıyaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Adıyaman, hayata döndürülemedi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında Adıyaman’ın cesedi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, Tufan G. ise ifadesi alınmak üzere Karatepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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