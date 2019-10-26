Kavşakta feci kaza: 1 ölü

-Araçta sıkışanı kurtarma seferberliği

-112 Acil ekiplerinin müdahalesi

-Ölen sürücünün oğlunun üzüntüsü

-Hasarlı aracın görüntüsü



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ Muratlı ilçesinde çevreyolunda gerçekleşen kazada bir kişi öldü. Olay, saat 19.45’de Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; çevre yolu üzerinde seyir eden H.G. sevk ve idaresindeki 59 AB 952 plakalı TIR ile yan yoldan kavşağa girmek isteyen Mehmet Buldağ (59) yönetimindeki 59 NF 956 plakalı araç çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan ağır yaralı sürücü Mehmet Buldağ’a ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı. İtfaiye ekipleri ise araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Sürücü Mehmet Buldağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Trafik Şube ekipleri çevreyolunda geniş güvenlik önlemleri alarak olası ikinci kazayı önledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü H.G. ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.



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