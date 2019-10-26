Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kavşakta feci kaza: 1 ölü

Kavşakta feci kaza: 1 ölü

Kaza bölgesinden genel

İlk Müdahale Polis Gesi Ağır Yaralı Sevindik 

-Araçta sıkışanı kurtarma seferberliği
-112 Acil ekiplerinin müdahalesi
-Ölen sürücünün oğlunun üzüntüsü
-Hasarlı aracın görüntüsü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Muratlı ilçesinde çevreyolunda gerçekleşen kazada bir kişi öldü. Olay, saat 19.45’de Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; çevre yolu üzerinde seyir eden H.G. sevk ve idaresindeki 59 AB 952 plakalı TIR ile yan yoldan kavşağa girmek isteyen Mehmet Buldağ (59) yönetimindeki 59 NF 956 plakalı araç çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan ağır yaralı sürücü Mehmet Buldağ’a ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı. İtfaiye ekipleri ise araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Sürücü Mehmet Buldağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Trafik Şube ekipleri çevreyolunda geniş güvenlik önlemleri alarak olası ikinci kazayı önledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü H.G. ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı