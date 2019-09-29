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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
- Kavşakta “drift” yapan sürücü kamerada

- Kavşakta “drift” yapan sürücü kamerada

- Drift yapan araçtan detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

Akalan Kamera Cep Telefonu 


- Erzurum’da yolun boş olduğunu gören sürücü kavşakta “drift” yaptı, o anlar cep telefonu ile kaydedildi. Kimliği belirsiz bir sürücü gece saatlerinde Aziziye İlçesi Dadaşket semtinde olduğu tahmin edilen kavşakta yolun boş olduğunu görünce altında ki lüks araçla “ drift” yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Erzurum Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. ( ST-)
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