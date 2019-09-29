- Kavşakta “drift” yapan sürücü kamerada



- Erzurum’da yolun boş olduğunu gören sürücü kavşakta “drift” yaptı, o anlar cep telefonu ile kaydedildi. Kimliği belirsiz bir sürücü gece saatlerinde Aziziye İlçesi Dadaşket semtinde olduğu tahmin edilen kavşakta yolun boş olduğunu görünce altında ki lüks araçla “ drift” yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Erzurum Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. ( ST-)

