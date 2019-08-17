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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü: 2 yaralı

Kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü: 2 yaralı

kaza yerinden detay

Bild Ticari Araç Trol 

-yaralılara müdahale ve ambulansa alınmaları
-kaza yapan araçlar

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Gençel’in kullandığı 07 LRR 32 plakalı otomobil ile Hüseyin Oğuz’un kullandığı 07 JC 309 plakalı ticari araç, Çarşamba pazarı yanında bulunan kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Emrah Gençel’in kullandığı otomobil kaldırım geçip yol kenarındaki park içerisinde durabildi. Yaralanan ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücülerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazanın meydana geldiği yolun kısa bir süre önce açıldığını belirten vatandaşlar, kavşakta herhangi bir uyarı levhası bulunmadığı için çok sayıda kazanın yaşandığını belirterek yetkililerden kavşağa tabela takmalarını istediler.
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