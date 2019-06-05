Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kavşakta ambulansa yol vermek isteyen otomobil kaza yaptı: 11 yaralı

Kavşakta ambulansa yol vermek isteyen otomobil kaza yaptı: 11 yaralı

Kaza yerinde yaralılara müdahale

Trafik Kazası Kırmızı Işık 

-Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması
-Ambulansın içinde yaralılar
-Kazanın olduğu yol
-Kaza yapan araçlar

( SAMSUN ) SAMSUN

Samsun'da kavşakta peşinden gelen ambulansın siren çalması üzerine yol vermek için kırmızı ışıkta geçen otomobilin kapalı kasa kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Barış Bulvarı üst geçi altındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Yakalı 55 SA 313 plakalı otomobili ile seyir ederken peşinden gelerek siren çalan ambulansa yol vermek için kavşakta kırmızı ışıkta geçince Ahmet Arslan yönetimindeki 55 BDY 46 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Kazada, Ayşe Arslan, Nuran Yayla, Umut Yayla, Nehir Yayla, Nagihan Yayla, Uras Arslan, Emine Yakalı, Nihan Yakalı, Çınar Yakalı, Duru Yakalı ve Huriye Yakalı yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı