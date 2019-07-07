Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı İzle

Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı İzle

Mobeseye yansıyan kaza

Mobese Trol 

-Otomobilin kavşağa hızlı girmesi
-Yaşanan kaza
-Kaldırımda yürüyenlerin korku ifade eden hareketleri

( ŞANLIURFA - ÖZEL)- Şanlıurfa’daki kaza mobesede ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da kavşağa hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anında dar kaldırımda yürüyün 2 kişinin yaşadığı korku ise hareketlerine yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde yaşandı. Haleplibahçe Caddesinden 11 Nisan Fuar Caddesine kontrolsüz bir şekilde dönüş yapan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anında dar kaldırımda yürüyen iki kişinin yaşadığı korku hareketlerine yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu Otobüsüyle Otomobil ÇarpıştıYolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı
Hatay Reyhanlıda PatlamaHatay Reyhanlıda Patlama
Aile Şoktan Çıkamadı! Yaşadığını Bildikleri Kızları Defnedilince...Aile Şoktan Çıkamadı! Yaşadığını Bildikleri Kızları Defnedilince...
Kamboçya’da Öldürülen Türkün Cenazesi Adana’ya GetirildiKamboçya’da Öldürülen Türkün Cenazesi Adana’ya Getirildi
Ankara'da Korkunç KazaAnkara'da Korkunç Kaza
Mersinde Sahte İçki Ölümlerine İlişkin 6 Kişi Gözaltına AlındıMersinde Sahte İçki Ölümlerine İlişkin 6 Kişi Gözaltına Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı