Kavgayı ayırmaya çalışan polise saldıran alkollü şahıslar gözaltına alındı

-polisin şahsı etkisiz hale getirmeye çalışması



( ANKARA )- Başkent’te polise saldırmaya 3 kişi gözaltına alındı ANKARA



- Ankara’nın Sincan İlçesinde kavgaya müdahale eden polis ekiplerine, 3 alkollü şahıs saldırmaya kalktı. Ankara’nın Sincan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre 3 alkollü şahıs Ankara Caddesi üzerinde ilerlerken henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü başka bir grupla kavga etti. Kavganın büyümesi sonucunda 1 kişi bıçak darbesiyle yaralanırken, çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdıktan sonra, kimlik kontrolü yapmak istedi. Alkollü 3 şahıs polis ekiplerine kimlik vermeyeceklerini söyleyerek direndi. Polis ekiplerine saldırmaya kalkan alkollü 3 kişi, olay yerine gelen diğer polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı bir kişi ise ambulans ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



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