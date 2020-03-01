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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Kavgayı ayırmaya çalışan polise saldıran alkollü şahıslar gözaltına alındı

Kavgayı ayırmaya çalışan polise saldıran alkollü şahıslar gözaltına alındı

Kargaşa anı

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

-polisin şahsı etkisiz hale getirmeye çalışması

( ANKARA )- Başkent’te polise saldırmaya 3 kişi gözaltına alındı ANKARA

- Ankara’nın Sincan İlçesinde kavgaya müdahale eden polis ekiplerine, 3 alkollü şahıs saldırmaya kalktı. Ankara’nın Sincan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre 3 alkollü şahıs Ankara Caddesi üzerinde ilerlerken henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü başka bir grupla kavga etti. Kavganın büyümesi sonucunda 1 kişi bıçak darbesiyle yaralanırken, çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdıktan sonra, kimlik kontrolü yapmak istedi. Alkollü 3 şahıs polis ekiplerine kimlik vermeyeceklerini söyleyerek direndi. Polis ekiplerine saldırmaya kalkan alkollü 3 kişi, olay yerine gelen diğer polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı bir kişi ise ambulans ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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