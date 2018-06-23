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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kavgayı ayırmak isteyen polise saldırı - KOCAELİ

Kavgayı ayırmak isteyen polise saldırı - KOCAELİ

- Kavgayı ayırmak isteyen polise saldırı - Grubun polise saldırma görüntüsü - Olay yerinden detay görüntülerKavgayı ayırmak isteyen polise saldırı - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı - Polis ekiplerince havaya ateş açılarak dağıtılan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokağı'ndaki bir düğünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.Kalabalığın artması ve tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine asayiş, çevik kuvvet ve yunus ekipleri sevk edildi.Olayları sakinleştirmeye çalışan polislere kalabalık grup, taş ve sopalarla saldırdı. Kalabalığın içinde kalan 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Polis, kavgayı havaya ateş açarak dağıttı.
Bu sırada bazı şüphelilerin de havaya av tüfeğiyle ateş açtığı öğrenildi.Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis Memuru Çevik Kuvvet Alabalık Saldırı Polise Saldırı 

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