Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kavgalı iki engelliyi Vali Atik törende barıştırdı

Kavgalı iki engelliyi Vali Atik törende barıştırdı

Vali Atik’in engellileri barıştırması

-Engellilerin birbirlerine sarılması

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te daha önce birbiriyle kavga eden iki engellinin arasındaki husumeti Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in devreye girmesiyle tatlıya bağlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını izlemeye gelen birbiriyle kavgalı Ramazan Elçiçek ile Hasan Tuncar adlı her iki engelli kutlamalar bittikten sonra Vali Atik’i ziyaret etti. Her ikisinin küs olduğunu öğrenen Vali Atik araya girerek tarafları barıştırdı. Birbirlerine sarılan engelliler bir günde iki bayram yaşadı.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı