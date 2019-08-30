Kavgalı iki engelliyi Vali Atik törende barıştırdı

-Engellilerin birbirlerine sarılması



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’te daha önce birbiriyle kavga eden iki engellinin arasındaki husumeti Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in devreye girmesiyle tatlıya bağlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını izlemeye gelen birbiriyle kavgalı Ramazan Elçiçek ile Hasan Tuncar adlı her iki engelli kutlamalar bittikten sonra Vali Atik’i ziyaret etti. Her ikisinin küs olduğunu öğrenen Vali Atik araya girerek tarafları barıştırdı. Birbirlerine sarılan engelliler bir günde iki bayram yaşadı.

