Kavgadan kaçarken alt kattaki balkona düştü



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kaçmaya çalışan Murat Belhan, kahvenin penceresinden alt kattaki balkona düştü.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.İtfaiye merdiveni yardımıyla balkondan alınarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat Belhan'ın ayağının kırıldığı belirtildi.Polis, kavgaya karışan ve kalabalık olduğu ifade edilen diğer şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

