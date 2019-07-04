Kavgada üzerine traktör sürülen kişi öldü, babası yaralandı - KONYA
- Zanlıların jandarma aracı ile adliyeye getirilmesi - Konya Adalet Sarayı binasıKavgada üzerine traktör sürülen kişi öldü, babası yaralandı - Konya 'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada üzerine traktör sürülen kişi hayatını kaybetti, yaralanan babası hastaneye kaldırıldıKONYA (AA) - Konya 'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada üzerine traktör sürülen kişi yaşamını yitirdi, babası yaralandı.Alınan bilgiye göre, Rahim (24) ve babası Mustafa Eken (56), merkez Karatay ilçesi Divanlar Mahallesi'ndeki tarlada çalıştıkları sırada yanlarına aralarında husumet bulunan Sezai Ö, Hüseyin Ö. ve Emirhan Ö. geldi.İki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba ve oğlunun üzerine traktör sürüldü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Traktörün altında kalan Rahim Eken'in hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan babası Mustafa Eken ambulansla hastaneye kaldırıldı.Gözaltına alınan Sezai Ö, Hüseyin Ö. ve Emirhan Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
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