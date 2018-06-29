Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kavgada ölen otobüs şoförü atanamayan öğretmen çıktı Haberi

Kavgada ölen otobüs şoförü atanamayan öğretmen çıktı Haberi

Cenaze namazından görüntü

Atanamayan Öğretmen Halk Otobüsü Cenaze Namazı Aşırı Kilolar Otobüs Şoförü 

-Tabuttan görüntüler.
-Babanın taziyeleri kabulü
-Arkadaşıyla röportaj
--Arşiv görüntü-
-Güvenlik kamerası
-Midibüste yaşanan kavga
-Sürücü ve yolcunun tartışması
-Yolcunun kaçması
-Otobüsten görüntü

( AMASYA ) AMASYA

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsünde yüksek ses yüzünden çıkan kavgada hayatını kaybeden şoför Hüseyin Göncü’nün uzun yıllar öğretmenlik için atama beklediği ortaya çıktı. Yahya Kaptan-Derince Sopalı hattında görev yapan bir otobüsün şoförü Hüseyin Göncü (37), İzmit’te bir duraktan parası ve otobüs kartı olmadığını söyleyen S.B.(24) adlı yolcuyu aldı. Şoför koltuğunun arkasına binen şahıs yüksek sesle konuşunca kendisini uyaran şoför ile tartıştı. Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olayda Hüseyin Göncü bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından araçtan hızla inerek kayıplara karışan S.B. adlı inşaat işçisi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine getirilen Hüseyin Göncü’nün cenazesi Hacı Mustafa Camisi’nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dereköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da katıldı.
Taziyeleri kabul eden baba Ahmet Göncü de gözyaşlarını tutamadı. Mide küçültme ameliyatı olmuş Bekar olan Göncü’nün 2014 yılında fen-edebiyat fakültesinden mezun olduktan sonra uzun yıllar öğretmenlik için atama beklediğini belirten arkadaşı Aydın Korkmaz, Göncü'nün aşırı kilolarından dolayı 4 yıl önce mide küçültme ameliyatı olduğunu söyledi.

Korkmaz, Göncü'nün farklı işlerde çalıştıktan sonra da son olarak 3 yıl önce İzmit’te otobüs şoförlüğü görevine başladığını hatırlatarak, “2 yıl halk otobüsü kullandı. Bir süre sonra ara vermişti, 2 ay önce halk otobüsü sürmeye yeniden başlamıştı. Çevresinde sevilen bir arkadaştı. Tam bir Tayyip Erdoğan aşığıydı. Bir oy vermek için Cumartesi buraya gelmişti. Oyunu kullandıktan sonra Pazar akşamı geri dönmüştü” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Teröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik OperasyonTeröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik Operasyon
Bavuldan Erkek Cesedi ÇıktıBavuldan Erkek Cesedi Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı