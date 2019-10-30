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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü İzle

Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü İzle

Emir T. darp edilmiş hali

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Babanın tepkisi
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Oğlu dayak yiyen babadan ilginç tepki İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde arkadaşlarıyla parkta oturan 15 yaşındaki çocuk, 10 kişilik başka bir grubum saldırısına uğradı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan çocuk yaralanırken, olay yerine gelen babası çılgına döndü. Olay, dün öğlen saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla evlerinin önünde bulunan parkta oturan Emir T. daha önce aralarında tartışma geçen 10 kişilik grubun hedefi oldu. Sopalı grubun saldırısına uğrayan Emir T. kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alarak yaralanırken yanında bulunan diğer arkadaşları olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyarak balkona çıkan baba, oğlunun yerde yattığını görünce koşarak olay yerine geldi. Oğlunun yerde yatan halini gören baba çılgına döndü. Önce kendi oğluna tepki gösteren öfkeli baba daha sonra oğlunun arkadaşlarına tepki gösterdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi. Dayak yiyen Emir T. ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, öfkeli baba şikayetçi olmak için karakola gitti.
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