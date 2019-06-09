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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı İzle

Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı İzle

Yaralıyı hastaneye getiren ambulans

Acil Servis Hastane Bıçaklı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

-Yaralının ambulanstan acil servise alınması
-Hastane önü bekleyen ambulans
-Olay yerinden görüntü
-Bıçaklanan gencin kamelya önünde bıçaklandığı yer
-Polis ekipleri, polisin atılan bıçağı arama çalışması

( KONYA ) - KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı. Olay, gece saatlerinde Dalyan Mahallesi BSA kanalı kenarında bir kamelyada meydana geldi. Kamelyada arkadaşlarıyla oturan E.K. (19), iddiaya göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobille yanlarına gelenler ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. vücudunun 5 farklı yerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.
Yaralı E.K. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Olayın ardından otomobille kaçarak bölgeden uzaklaşan 3 şüpheli ise, polis ekipleri tarafından Sanayi Sitesi içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis, yaklaşık 30 metre uzağa atılan olayda kullanılan bıçağı bir süre yapılan aramanın ardından bulabildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (ARÖ-FM-
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