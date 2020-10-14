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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kavgada bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki gencin katil zanlısı tutuklandı

Kavgada bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki gencin katil zanlısı tutuklandı

ARŞİV-

( ANTALYA ) ANTALYA

Hastane Trafik Kazası Polis Merkezi Katil Zanlısı Sağlık Ekipleri 


- Antalya’da trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçakla 22 yaşındaki gencin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Yolu’nda dün gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azmi Akkurt'un (26) kullandığı 07 AHN 385 plakalı otomobil, park halindeki 34 NK 9117 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından o sıra kafede bulunan park halindeki aracın sürücüsü, kafe sahibi, kafe çalışanları ile otomobil sürücüsü Akkurt ve ağabeyi Nazım A. arasında kavga başladı.
Kavgada Akkurt yanında bulundurduğu bıçakla Oğuzhan İzmirlioğlu, Burak B., Ozan A., Utku Ö., Mehmet Y. K.’yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgada ayrıca Azmi Akkurt ağabeyi Nazım A. da bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan İzmirlioğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Bir kafede garson olarak çalıştığı öğrenilen İzmirlioğlu’nun cenazesini almaya gelen annesi ile kardeşleri büyük üzüntü yaşadı. Kavgada yanlışlıkla ağabeyini de yaralamış Olay yerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nce gözaltına alınan Azmi Akkurt., polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli Azmi Akkurt, ifadesinde kaza sonrası çevresindekilere ‘polis çağırmayın, esnafız’ dediği, ancak hakaret ve küfür iddiası üzerine kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. 22 yaşındaki gencin ölümüne neden olan kavgada, Azmi Akkurt’un elindeki bıçağı savururken ağabeyini de bıçakladığı öğrenildi. Zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan Akkurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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