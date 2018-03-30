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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü - KARAMAN

Kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü - KARAMAN

- Karaman Devlet Hastanesi acil girişinden görüntü - Ambulans görüntüsü - Gözaltına alınan zanlının sağlık kontrolü sonrası Karaman Emniyet Müdürlüğüne götürülüşü Karaman 'da kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldüKARAMAN (AA) - Karaman 'da kavga sırasında bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi 1553. Sokak'ta Adnan Dağ (36) ile Mehmet Emin K. (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Emin K. tarafından göğsünden bıçaklanarak yaralanan Adnan Dağ, tedavi altına alındığı Karaman Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Katil zanlısı ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis Hastane Trol 

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