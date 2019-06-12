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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kavga korkusu pahalıya mal oldu

Kavga korkusu pahalıya mal oldu

Polisler detay

Polis Aracı Polis Polis Merkezi Akalan 

-Emre N detay
-Kaza yapan araçlar detay
-Sürücünün gence tepki göstermesi
-Hamdullah Kanik röp

( ANTALYA - ÖZEL)- Sivil polis aracını kavga ettiği şahıslar zannetti, kaçarken kaza yapıp yakalandı- Antalya'da otomobiliyle polisten kaçan genç, başka bir otomobile çarpınca yakalandı- Gencin kavga ettiği kişiler tarafından takip edildiğini zannederek polisten kaçtığını söylediği öğrenildi ANTALYA

- Antalya'da otomobiliyle polisten kaçan genç, başka bir otomobile çarpınca yakayı ele verdi. Gencin karıştığı bir kavga nedeniyle takip edildiğini zannederek polisten kaçtığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay Kepez ilçesi 2207 Sokak’ta meydana geldi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri Karşıyaka Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri 19 yaşındaki Emre N., idaresindeki 52 HS 373 plakalı otomobile ‘ dur’ ihtarı yaptı. Polisin sirenli ihtarına uymayan Emre N., otomobiliyle kaçmaya başladı.
Ara sokaklarda tehlikeli şekilde polislerden kaçan Emre N. Arasındaki kovalamaca yaklaşık 5 kilometre sürdü. Çok sayıda polis ekibini peşine takan Emre N., Teomanpaşa Mahallesi ara sokakta polisten kaçarken Hamdullah Kanik idaresindeki 07 BSN 02 plakalı otomobille çarpınca durduruldu. Kafa kafaya çarpışan otomobillerde şans eseri yaralanan olmadı. Otomobilinde büyük hasar oluşan Kanik, Emre N.’ye tepki gösterdi. Emre N.’nin kısa süre önce bir kavgaya karıştığı ve kendisini takip edenlerin olduğunu zannederek polisten kaçtığını söylediği öğrenildi. Ters kelepçe takılan Emre N., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. "Ne olduğunu anlamadım" Kazaya karışan Hamdullah Kanik, “ Neye uğradığımı şaşırdım. Bir yandan siren sesini duyunca kavşağa gelince yavaşladım sağa yanaştım. Kavşağa geldiğimde araç bize girdi. Polislerden kaçıyordu. Durmamla bana vurması bir oldu.” dedi.
(İA-
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