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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta sürprizi

Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta sürprizi

ihbar

Jandarma İhbar Hattı Bıçaklı Kavga Grup Genç 

-jandarma geliş
-detay
-röportaj

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de bir grup genç, kavga ihbarında bulundukları jandarma ekibine olay yerinde pasta sürprizi yaptı. Kaman ilçesinde bir grup genç, Jandarma Teşkilatının Kuruluş yıl dönümünü askerlerle birlikte kutlamak için plaj alanında bıçaklı kavga ihbarı yaptı. Jandarma ihbar hattını arayan genç, Savcılı Plajı girişinde bıçaklı kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Kısa süre içerisinde kavga ihbarına gelen jandarma görevlileri kavga yerine kuruluş yıl dönümü pastası ile karşılaştı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen görevliler, vatandaşa teşekkür etti. Vatandaşla birlikte Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yılı pastası kesildi.
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