Kavga ettiği şahsın iş yerini 'Kiralık villa' vaadiyle yaktırdı

-Polis arasında yürümeleri

-Adliyeye götürülmeleri



( ADANA )- Adana'da bir kişi trafikte kavga ettiği şahsın iş yerini kiralık villa vadederek iki şahsa yaktırdığı ileri sürüldü- Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi ADANA



- Adana'da bir kişi trafikte kavga ettiği şahsın iş yerini kiralık villa vadederek iki şahsa yaktırdığı ileri sürüldü. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Şubat günü akşam Ahmet S. ile Hüseyin A. otomobilleriyle giderken kaza yaptı. Kaza sonrası iki sürücü kavga etti ancak birbirinden şikayetçi olmadı. Kazadan sonra Hüseyin A., Ferhat P. ile İrfan T. isimli iki şahsın yanına giderek onlara yemek ısmarlayıp trafik kazası yaptığını şahsında kendisini darp ettiğini söyleyip, "Size villa kiralarım, bütün ihtiyaçlarınızı gideririm bu adamın iş yerini yakın" dedi.

Bunu kabul eden iki zanlı Ahmet S.'nin iş yerine gitti. Ferhat P. iş yerine benzin dökerek yaktı. Daha sonra iki zanlı kaçtı. Ahmet S. iş yerinin yandığını hemen polise haber verdi. Polis yaptığı çalışmada iş yerini Ferhat P.'nin kiralık villa karşılığında yaktığını yanında da İrfan T.'nin olduğunu azmettiricinin ise Hüseyin A. olduğunu tespit etti. Polis bir operasyonla 3 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Ferhat P. tutuklanırken iki zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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