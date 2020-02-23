Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Kavga ettiği şahsın iş yerini 'Kiralık villa' vaadiyle yaktırdı

Kavga ettiği şahsın iş yerini 'Kiralık villa' vaadiyle yaktırdı

Ferhat ve İrfan'ın emniyetten çıkartılması

Polis Adli Kontrol Trafik Kazası Benzin Irak 

-Polis arasında yürümeleri
-Adliyeye götürülmeleri

( ADANA )- Adana'da bir kişi trafikte kavga ettiği şahsın iş yerini kiralık villa vadederek iki şahsa yaktırdığı ileri sürüldü- Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi ADANA

- Adana'da bir kişi trafikte kavga ettiği şahsın iş yerini kiralık villa vadederek iki şahsa yaktırdığı ileri sürüldü. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Şubat günü akşam Ahmet S. ile Hüseyin A. otomobilleriyle giderken kaza yaptı. Kaza sonrası iki sürücü kavga etti ancak birbirinden şikayetçi olmadı. Kazadan sonra Hüseyin A., Ferhat P. ile İrfan T. isimli iki şahsın yanına giderek onlara yemek ısmarlayıp trafik kazası yaptığını şahsında kendisini darp ettiğini söyleyip, "Size villa kiralarım, bütün ihtiyaçlarınızı gideririm bu adamın iş yerini yakın" dedi.
Bunu kabul eden iki zanlı Ahmet S.'nin iş yerine gitti. Ferhat P. iş yerine benzin dökerek yaktı. Daha sonra iki zanlı kaçtı. Ahmet S. iş yerinin yandığını hemen polise haber verdi. Polis yaptığı çalışmada iş yerini Ferhat P.'nin kiralık villa karşılığında yaktığını yanında da İrfan T.'nin olduğunu azmettiricinin ise Hüseyin A. olduğunu tespit etti. Polis bir operasyonla 3 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Ferhat P. tutuklanırken iki zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı